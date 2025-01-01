Auf Streife - Berlin
Folge 82: Hangman
44 Min.Ab 12
In einem Park führt eine Frau die Polizisten aufgeregt zu einem Baum. Sie glaubt, dass dort eine strangulierte Person hängt. - Ein Notruf führt die Polizei zu einem Haus - die Babysitterin liegt bewusstlos am Boden und vom Baby fehlt jede Spur. - In einer Turnhalle gehen drei Cheerleaderinnen auf ihre Mitstreiterin los. Die Beamten müssen eingreifen, bevor die Teenager sich die Augen auskratzen.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
