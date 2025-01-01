Auf Streife - Berlin
Folge 84: Nackter Mann, was nun?
44 Min.Ab 12
Die Polizei eilt zu einer Brücke, an die ein benommener Mann oben ohne und mit dicken Ketten gefesselt wurde. Ein Video mit verzerrter Mickey-Maus-Stimme liefert den ersten Hinweis. - In einem Parkhaus wurde eine Frau von einem Mann gefesselt, geknebelt und dann in seinem Auto entführt. - Statt von einer Tagesmutter beaufsichtigt zu werden, randalieren Kleinkinder in einer Wohnung. Eine besorgte Mutter alarmiert die Beamten. Ist der Tagesmutter etwas zugestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1