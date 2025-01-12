Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Die Brautentführung

SAT.1Staffel 4Folge 86vom 12.01.2025
Die Brautentführung

Die BrautentführungJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 86: Die Brautentführung

44 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12

Ein ungewöhnliches Bild bietet sich den Beamten: Eine Frau im festlichen Kleid sitzt gefesselt in einem Kart am Hafen. Sie vermisst ihre frischverheiratete Tochter. - Im Park werden die Polizisten Zeugen eines brutalen Taschendiebstahls. Während die Beamten versuchen, Details über den flüchtigen Täter zu erfahren, verschwindet ein Junge - denn der hat etwas ganz Besonderes beobachtet.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen