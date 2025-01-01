Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Blutiges Fotoshooting

SAT.1Staffel 4Folge 90
45 Min.Ab 12

Die Polizisten stoßen auf einen Wagen, der mit Blut übergossen wurde. Zusätzlich posiert ein Junge im offenen Schiebdach des Autos, während ein zweiter Fotos schießt. - Besorgte Eltern rufen die Beamten in eine Praxis für kosmetische Chirurgie, da sie nicht in den OP-Raum gelassen werden, wo sie ihre minderjährige Tochter vermuten. - Ein Auffahrunfall hat es in sich: Die Geschädigte läuft um das Auto herum, das den Unfall verursacht hat, aber alle Scheiben sind abgeklebt.

