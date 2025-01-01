Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Abgetaucht

SAT.1Staffel 4Folge 95
Abgetaucht

AbgetauchtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 95: Abgetaucht

45 Min.Ab 12

In einer Boutique verliert ein Vater die Nerven und bedroht seine Frau mit einem Teppichmesser. Das Familiendrama wird zu einem emotionalen Einsatz für die Beamten. - Ein Senior ist mit seinem elektrischen Rollstuhl auf einer Hauptverkehrsstraße unterwegs. Neben Luftballons hat er brisantes Gepäck bei sich. - Einem Notruf folgend ertappen die Polizisten zwei junge Männer, die eine leicht bekleidete Frau mit dem Handy filmen. Doch der Schein trügt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen