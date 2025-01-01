Auf Streife - Berlin
Folge 99: Der fehlende Fahrer
44 Min.Ab 12
Auf Streife entdecken die Polizisten einen Unfallwagen, der auf dem Dach liegt. Unglaublicherweise ist ein Betrunkener vor Ort, der versucht, das Auto wieder aufzurichten. - Die Freundin eines Elvis-Imitators versteht nicht, warum ihr Freund die Polizei gerufen hat. Angeblich wegen eines Diebstahls, aber es fehlt doch nichts - oder doch? - Die Polizisten kommen zu einem schwer verletzten Mann, der von einem zweiten Mann beklaut wird. Die Beamten greifen sofort ein.
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1