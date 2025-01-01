Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Krieg der Kleider

SAT.1Staffel 5Folge 46
44 Min.Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Überfall in einer Boutique gerufen. Im Geschäft entdecken sie das reinste Chaos und folgen den Hilferufen, die aus dem Laden kommen. - Als die Beamten in einem Park auf Streife sind, läuft ihnen eine aufgelöste Braut entgegen. An ihrem Kleid prangt ein roter Fleck. Was ist passiert? - Eine Sturmfrei-Party gerät völlig außer Kontrolle. Als die Mutter und Eigentümerin des Hauses auch noch ausgesperrt und bedroht wird, ruft sie die Polizei.

Auf Streife - Berlin
SAT.1
