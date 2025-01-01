Auf Streife - Berlin
Folge 54: (H)ausgetrickst
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau trifft der Schock: Als sie ihre Mutter besuchen möchte, öffnet ein fremder Mann im Bademantel die Haustür. Ihre Mutter ist nicht erreichbar. - Auf Streife entdecken die Beamten einen halbnackten und gefesselten Mann vor einem Supermarkt. Er selbst weiß nicht, wie er hierhin gekommen ist. - Als eine Frau ihre Wohnung betritt, gerät sie in Panik. Einbrecher haben die komplette Wohnung verwüstet.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1