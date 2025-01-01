Auf Streife - Berlin
Folge 58: Timmi zieht aus
45 Min.Ab 12
Im Jugendamt taucht ein kleiner Junge ganz alleine auf. Er ist auf der Suche nach einer neuen Familie. Was ist bloß bei dem Jungen zu Hause passiert? Bei einem Vorbereitungskurs in einer Schreinerei rastet ein Schüler aus und geht auf Mitschüler los. Bei einer Patchwork-Familie hängt der Haussegen schief. Der 14-Jährige Sohn hat eine kriminelle Vergangenheit, dadurch hat die Stiefmutter Angst, dass ihr Tochter auf die schiefe Bahn gerät.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
