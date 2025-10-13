Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 100: Schrot in der Birne
45 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Ein brutaler Überfall auf einem Bauernhof stellt die Beamten vor ein Rätsel. Welches Geheimnis verbirgt das 67-jährige Opfer vor seiner Familie und der Polizei? - Zwei Teenie Mädchen sammeln Geld fürs Tierheim, was dort aber nie ankommt. Die Mädchen wirken unschuldig, aber wissen sie womöglich mehr als sie zugeben? - Mathias wird halbnackt im Wald ausgesetzt, ohne Handy, Geld und Schlüssel. Sein Freund meldet ihn vermisst, während sein Kind ruhig schläft. Was ist geschehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1