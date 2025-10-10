Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 118: Sein oder nicht Sein
45 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Ein Einbruch in einer Schauspielschule stellt die Beamten vor ein Rätsel. Was hatte der Täter für ein Motiv? Eine Frau randaliert betrunken auf einem Empfang. Auf der Wache stellt sich heraus, dass mehr als nur Betrunkenheit dahintersteckt. Eine zerstörte Geschwindigkeitsanzeige an einer Schule führt die Ermittler auf die Spur eines beliebten, autoverliebten Lehrers.
