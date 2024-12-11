Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 16: Verhängnisvolle Liebe
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Ein Ehemann verschwindet spurlos am zwanzigsten Hochzeitstag. Andernorts wird ein bewusstloser Mann in einem Kofferraum gefunden. Gibt es eine Verbindung? - Einer Frau werden kostbare Schmuckstücke geklaut. Der Verdacht fällt sofort auf den mit ihr zerstrittenen Ehemann, mit dem sie noch unter einem Dach lebt - In einem Fitnessstudio wurde ein Fitnessgerät bewusst manipuliert und verletzt dabei eine Besucherin. Galt der Anschlag ihr und wer hat ihn verübt?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1