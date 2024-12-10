Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 21vom 10.12.2024
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12

In einem Video macht eine Influencerin ein Handzeichen, das aussieht wie die Geste für häusliche Gewalt. Ist es ein Hilferuf? - Eine Altenpflegerin wird beschuldigt, während der Arbeitszeit Rauschmittel zu konsumieren. Ist sie schuldig oder will ihr jemand schaden? - In der eigenen Hauseinfahrt wird eine Frau leicht angefahren. Der Fahrer ist flüchtig. Die Spur führt zum ehemals alkoholabhängigen Ehemann der Autohalterin.

