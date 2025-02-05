Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 35: Gras drüber
45 Min.Folge vom 05.02.2025Ab 12
Ein Mann verschwindet unter mysteriösen Umständen. Wurde er Opfer eines Verbrechens oder ist alles nur ein Spiel? - Als die Kundin eines Lokals ihre Kellnerin des Diebstahls beschuldigt, wittern die Beamten ein Missverständnis. Doch dann muss sich die Kundin übergeben - Als eine Frau nach einem Wochenendbesuch bei den Eltern in ihre Wohnung zurückkehrt, steht plötzlich ein halbnackter Mann in ihrer Wohnung.
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1