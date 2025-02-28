Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 43: (Nach) Hilfe!
44 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Eine Nachhilfelehrerin verschwindet im Schulgebäude. Ihre letzte abrupt endende Sprachnachricht im Familienchat versetzt die Angehörigen in Aufruhr. Ein Einbrecher möchte nach Jahren seine Tat sühnen; das Opfer war ausgerechnet ein Ladeninhaber, der ihm damals geholfen hat. Kann der Mann ihm verzeihen? Junggesellinnenabschied mit Hindernissen: Was haben ein vermeintlicher Polizist und eine genervte Nachbarin damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1