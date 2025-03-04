Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 49: Casino Royal
44 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12
Nach einem Wochenendtrip vermisst eine Ehefrau ihren Mann, auch der Kumpel, mit dem er unterwegs war, weiß angeblich nichts. Die Spur führt ins Kölner Milieu - Ein Ehepaar bringt Fundgeld aus dem Schrebergarten auf die Wache. Wo kommt das Geld her?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1