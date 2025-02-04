Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Good Lack

SAT.1Staffel 1Folge 50vom 04.02.2025
Good Lack

Good LackJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 50: Good Lack

45 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Ein Restaurant wurde Opfer von Vandalismus. Die Beamten vor Ort ermitteln mit Hilfe ihrer Kollegen auf der Wache, wer dem Ruf der Inhaber schaden wollte - Eine Frau wurde heimlich beim Frauenarzt gefilmt und das Video kursiert nun im Netz. Der Verdacht fällt auf den jüngeren Arzt. Was steckt dahinter? - Pflegerin Gabi wird vor der Haustür einer Kundin informiert, dass die Seniorin ins Krankenhaus musste. Sie will schon gehen, als sie jemanden im Haus bemerkt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen