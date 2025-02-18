Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 57: Im Netz der Gefahr
45 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Die Beamten versuchen, einen Pädokriminellen in die Falle zu locken. Dafür fingiert eine Polizistin in Zivil als Lockvogel - Messerangriff auf der Wache: Als ein Kollege attackiert wird, müssen die Beamten die Identität des Täters klären. Die Spur führt ins Hooligan-Milieu - Nach der Eröffnungsfeier ihrer queeren Bar vermisst die Besitzerin und Dragqueen ein Erbstück. Die Polizei ermittelt, dass der Dieb kein Fremder ist.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1