Folge 87: Wie gewonnen so zerronnen
45 Min.Folge vom 26.05.2025Ab 12
Ein Obdachloser findet 10.000 Euro in einer ausrangierten Matratze und will daraufhin sein Leben ändern. Doch der geplante Neustart geht nach hinten los - Ein Straftäter hat angeblich seinen Haftantritt verschlafen. Seine Schwester liefert ihn auf der Wache ab. Dort macht der Mann eine verblüffende Aussage - Zwei Frauen ertappen einen Einbrecher auf frischer Tat. Doch was die Beamten dann ermitteln, toppt das um Längen.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
12
