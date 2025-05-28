Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 88: Ich find dich Bombe
44 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Eine junge Frau findet eine Bombe unter ihrem Auto. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. So lange der Täter nicht gefasst ist, ist sie vielleicht in Lebensgefahr - Ein 13-Jähriger flüchtet sich auf die Wache und behauptet verfolgt worden zu sein. Die Polizei findet nach und nach heraus, dass er ihnen etwas verheimlicht - Eine bewusstlose Einbrecherin entpuppt sich auch noch als Freundin des Opfers.
Weitere Folgen in Staffel 1
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1