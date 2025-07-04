Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Schlechte Pflege

SAT.1Staffel 1Folge 90vom 04.07.2025
Schlechte Pflege

Schlechte PflegeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 90: Schlechte Pflege

45 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12

Ein Mann steigt paranoid und nur in Unterwäsche bekleidet in das Auto einer Fremden ein und drängt sie, ihn in Sicherheit zu fahren. Was ist passiert? - Bei einem Umzug werden die Gemälde des verstorbenen Vaters der Kundin schwer beschädigt. Ein unglücklicher Unfall oder steckt Absicht dahinter? - Eine Frau wird von einem Betrüger, der sich am Telefon als Polizist ausgibt, auf die Wache gerufen. Doch wer würde die Frau aus dem Haus locken wollen. Und warum?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen