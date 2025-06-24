Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das ist (kein) Überfall

SAT.1Staffel 1Folge 97vom 24.06.2025
Das ist (kein) Überfall

45 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12

Ein Maskierter stürmt in einen Laden und bedroht gezielt eine der Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe. Kennen sich Opfer und Täter womöglich? Ein Lehrer verhindert in der Schule einen Brand. Der Schulrüpel wird als Brandstifter verdächtigt. Doch was hat die Mutter einer seiner Schülerin damit zu tun? Ein mysteriöser Fund in einem herrenlosen Auto stellt die Beamten vor ein Rätsel. Und was hat ein Hund damit zu tun?

