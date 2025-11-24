Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 2: Bikini-Blamage
44 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Das Leben einer 17-Jährigen wird zur Hölle, weil freizügige Fotos von ihr ins Netz gestellt wurden - doch wer steckt hinter der perfiden Aktion? - Eine Frau schießt vor der Wache mit einem Paintballgewehr auf ihren Vermieter. Will er das Haus tatsächlich "entmieten", um teuer zu sanieren? - Ein kindlicher Notruf, eine verletzte Babysitterin und ein Vermieter mit Blut an den Händen halten die Polizisten in Atem. Was ist geschehen?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1