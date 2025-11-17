Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 2Folge 20vom 17.11.2025
Folge 20: Verkaufte Unschuld

44 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Eine junge Frau versteigert ihre Jungfräulichkeit im Netz. Die Beamten müssen die 17-Jährige aus den Fängen skrupelloser Geschäftemacher befreien. - Auf der Wache wird es lebensgefährlich, denn einer Frau wurde heimlich etwas verabreicht, das bei ihr zu einem anaphylaktischen Schock führt - aber von wem? - Zwei Kinder werden nach Raub auf Rentner mit Drogen erwischt. Wer sagt hier die Wahrheit?

SAT.1
