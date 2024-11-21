Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Baby im Pkw - Entführung auf offener Straße

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 21.11.2024
45 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Ein Pkw samt Baby wird gestohlen. Die Spur führt zu einem Schrottplatzbesitzerpaar mit unerfülltem Kinderwunsch. Ging es gar nicht um das Auto? - Eine Seniorin behauptet, verfolgt zu werden und bricht auf der Wache zusammen. Ist die Frau verwirrt oder ist ihre Behauptung am Ende wahr? - Wahrheit oder üble Verleumdung: Ein Lehrer soll sich im Klassenzimmer mit einer Stripperin getroffen und sogar an Schülerinnen vergriffen haben.

SAT.1
