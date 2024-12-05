Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 17: Geparkte Revanche
45 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Eine Lastenrad-Fahrerin wird niedergeschlagen. Ein notorischer Falschparker wird zum Hauptverdächtigen, da sie in der Vergangenheit bereits Streit hatten - Ein 15-jähriger Junge wird als vermisst gemeldet. Die Spur führt in einen örtlichen Tierpark - Als eine Frau früher als erwartet aus dem Urlaub zurückkommt, wird sie beim Ankommen in ihrer Wohnung brutal niedergeschlagen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1