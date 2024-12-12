Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Mein größter Fan

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 12.12.2024
Mein größter Fan

Mein größter FanJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 18: Mein größter Fan

45 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Eine Frau wird direkt vor der Wache bewusstlos geschlagen. Zunächst fehlt ihr die Erinnerung. Was ist wohl passiert? - Die Sängerin einer Schlagerband verschwindet spurlos. Auch Gagen und Tourbus fehlen. Ist ihr etwas zugestoßen oder steckt sie etwa selbst dahinter? - Eine Braut bekommt auf ihrer Hochzeit einen allergischen Schock. Die Mutter der Braut vermutet sofort einen Angriff. Kann es ein Versehen gewesen sein?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen