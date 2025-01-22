Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 23: Verzweifelt gesucht
45 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Eine Mutter ist besorgt, als ihr Sohn verschwindet. Eine schwangere Frau glaubt, dass ihr Mann entführt wurde. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Fällen? - Die Polizisten greifen zwei Mädchen unbeaufsichtigt beim Flohmarktverkauf auf. In ihrem Sortiment: Sextoys. Die Beamten konfrontieren die Mutter - Ein vermummter Mann überfällt ein Antiquitätengeschäft. Die Angestellte sperrt er ins Hinterzimmer und verschwindet. Wer ist der Mann?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1