Knarre aus dem 3D-Drucker

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 20.11.2024
Folge 3: Knarre aus dem 3D-Drucker

44 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12

Ein Pkw-Fahrer verunfallt schwer, weil auf ihn geschossen wurde. Eine junge Frau wird mit einer Waffe aus dem 3D-Drucker aufgegriffen. War sie die Schützin? - Eine Zehnjährige stiehlt Vodka in einem Kiosk. Wurde sie zu der Tat überredet? Die Beamten finden heraus, dass dahinter ein Familiendrama steckt - Eine Frau mit Spinnenphobie behauptet, eine mannsgroße Spinne vor ihrem Bett gesehen zu haben. Jemand hat ihr einen üblen Streich gespielt, doch wer?

SAT.1
