Knarre aus dem 3D-DruckerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 3: Knarre aus dem 3D-Drucker
44 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Ein Pkw-Fahrer verunfallt schwer, weil auf ihn geschossen wurde. Eine junge Frau wird mit einer Waffe aus dem 3D-Drucker aufgegriffen. War sie die Schützin? - Eine Zehnjährige stiehlt Vodka in einem Kiosk. Wurde sie zu der Tat überredet? Die Beamten finden heraus, dass dahinter ein Familiendrama steckt - Eine Frau mit Spinnenphobie behauptet, eine mannsgroße Spinne vor ihrem Bett gesehen zu haben. Jemand hat ihr einen üblen Streich gespielt, doch wer?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1