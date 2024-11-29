Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Vater wollte sich ohne das Wissen seiner Ex-Frau mit seinen Kindern treffen. Doch dann verschwindet der 14-jährige Sohn spurlos - Mutprobe oder Zwang: Eine 17-Jährige will auf der Wache einen Strip hinlegen. Ihre Mutter, eine Sozialarbeiterin, ist entsetzt.

