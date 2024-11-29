Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 4: Lost and found
45 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Ein Vater wollte sich ohne das Wissen seiner Ex-Frau mit seinen Kindern treffen. Doch dann verschwindet der 14-jährige Sohn spurlos - Mutprobe oder Zwang: Eine 17-Jährige will auf der Wache einen Strip hinlegen. Ihre Mutter, eine Sozialarbeiterin, ist entsetzt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1