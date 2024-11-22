Fruchtexplosion der GefühleJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 5: Fruchtexplosion der Gefühle
45 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Eine 18-Jährige wird nach einer Partynacht vermisst. Es kommt heraus, dass sie dort nie gewesen ist, und sich mit einem 36-Jährigen getroffen hat - Als eine Patientin sich wie ein Huhn verhält, gerät der Hypnotiseur in Verdacht.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1