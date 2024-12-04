Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 7: Atemlos durch den Wald
45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12
Zwei Teenies klauen ein Auto und bauen einen Unfall. Die Polizisten nehmen schnell die Spur auf, was am Ende ein Leben rettet - Nachdem ein Kellner einer Frau versehentlich heißen Kaffee über die Strickjacke schüttet, offenbaren sich an ihrem Körper Spuren roher Gewalt - In der Kasse eines Spielwarenladens fehlt Geld. Steckt eine bedürftige Pfandsammlerin dahinter oder rührt die Gier anderswo her?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1