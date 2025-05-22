Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Verfolgt

SAT.1Staffel 1Folge 74vom 22.05.2025
Verfolgt

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 74: Verfolgt

44 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12

Eine Frau erhält eine alarmierende Sprachnachricht von ihrer Schwester. Wurde sie Opfer eines Gewaltverbrechens? - Ein radioaktiv verseuchtes Taschenmesser auf der Wache setzt die Beamten in Alarmbereitschaft. Die komplette Gegend könnte verstrahlt werden. - Die Polizei steht vor einem Rätsel, als ein unerwartet auftauchender Bruder mit krimineller Vergangenheit behauptet, einen Einbruch vereitelt zu haben.

