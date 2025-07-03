Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 79: Das Himbeer Komplott
45 Min.Folge vom 03.07.2025Ab 12
Zwei Freundinnen investieren bei einem adeligen Gutsbesitzer in Himbeeren. Beim Erntebesuch wird eine der Frauen niedergeschlagen. Was ist passiert? - Einer Frau wird ein vererbtes Gemälde gestohlen. Ihre Aussagen belasten ihren Bruder. Handelt es sich tatsächlich um eine Erbschaftsfehde? - Ein 10-Jähriger ruft die Polizei, weil seine Babysitterin regungslos daliegt. Hat sie etwa ihre Verantwortung nicht ernst genommen und fahrlässig getrunken?
