Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 80: Knochenjob
45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Eine Tochter vermisst ihren Vater. Die Polizisten suchen auf dem "Arbeiterstrich" und erfahren, dass der Mann tags zuvor einen Arbeitsunfall hatte. Die Lage wird brenzlig. Zwei wohlhabende Jugendliche sind überfallen worden. Eines der Opfer benimmt sich allerdings höchst merkwürdig. Warum? Eine Boutique-Besitzerin verdächtigt die neue Freundin ihres Ex-Partners, ihre Reifen zerstochen zu haben. Die Beamten stoßen auf Ungereimtheiten.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© SAT.1