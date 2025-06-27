Hoch stapeln, tief fallenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 81: Hoch stapeln, tief fallen
45 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Falsches Spiel um Liebe und Geld: Mutige Zeugin vereitelt brutalen Überfall! Doch was wie ein klarer Fall wirkt, entlarvt in Wahrheit eine perfide Intrige. Ein Junge vermisst seinen Kater. Auf der Suche nach seinem Haustier verliert sich allerdings plötzlich auch die Spur des Zwölfjährigen. Was ist passiert? Eine Malermeisterin wird vom Kunden im eigenen Pkw eingeschlossen und zur Wache entführt. Er verdächtigt sie, ihn während der Arbeit bestohlen zu haben.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1