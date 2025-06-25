Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 83vom 25.06.2025
45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12

Als ein Transporter mit Diamanten und Schmuck in Millionenhöhe verschwindet, bittet die geschockte Chefin der Sicherheitsfirma die Beamten um Hilfe. Eine Fahrschullehrerin wurde von einer ihr unbekannten Frau angegriffen. Der Grund ist ein freizügiges Foto, was in ihrem Namen verschickt wurde. Ein vermeintlicher Hundedieb gibt an seinen eigenen Hund zu vermissen. Ist das ein Ablenkungsmanöver oder werden dort Hunde im großen Stil verschleppt?

