Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 13: Allein zuhause - Einbruch befeuert Familienfehde
45 Min.Folge vom 16.12.2025Ab 12
Ein Familienvater wird Opfer rechter Gewalt. Steckt der Freund seiner Tochter dahinter? - Ein Einbruch erschüttert eine junge Familie und wirft viele Fragen auf. Wer hat es auf den achtjährigen Tayo abgesehen? - Ein Malermeister wird auf offener Straße von einem "Superhelden" mit Farbbomben attackiert. Eine erste Spur führt zur Theater-AG des lokalen Jugendzentrums.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1