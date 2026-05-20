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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Das doppelte Hundchen

SAT.1Staffel 2Folge 28vom 20.05.2026
Das doppelte Hundchen

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 28: Das doppelte Hundchen

45 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Eine Hausfrau zweifelt an ihrem Verstand: Versucht jemand gezielt, sie in den Wahnsinn zu treiben und hat ihren Hund ausgetauscht? - Ein sehr persönlicher Fall für die Streife: Die Witwe eines im Dienst umgekommenen Kollegen vermisst ihre Tochter. Sucht sie nach dem Mörder des Vaters? - Ein Einbruch wirkt rätselhaft: keine Spuren, kein Aufbruch, keine Zeugen. Ein kurioses Geschenk aus der Nachbarschaft bringt die Ermittler auf Spur.

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