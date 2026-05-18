Flüchtige aus Psychiatrie entführt Baby?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 34: Flüchtige aus Psychiatrie entführt Baby?
45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Eine Frau flieht aus einer Psychiatrie. Die Entführung eines Babys enthüllt perfide Pläne und Verschwörungen. - Bei einem Musikvideodreh vor der Wache wird plötzlich Teenager Linus in einem Kofferraum entdeckt. Wurde er gegen seinen Willen eingesperrt? Oder steckt der Bruder der Schlagersängerin dahinter? - In einem Golfclub wird eine Angestellte von hinten niedergeschlagen, nachdem sie des Diebstahls bezichtigt wurde. Was steckt hinter der Gewalttat?
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Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1