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Auf Streife - Die neuen Einsätze

No Escape

SAT.1Staffel 2Folge 35vom 13.05.2026
No Escape

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 35: No Escape

45 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12

Ein Bräutigam verschwindet am Tag vor der Hochzeit spurlos. War es Liebeskummer, Drogen oder steckt mehr dahinter? - Ein selbstständiger Clownkünstler wirft seinem Nachbarn anonyme Schikane übelster Sorte vor. Welche dunklen Geheimnisse birgt der Nachbarschaftsstreit? - Ein kurioser Einbruch in eine Frauenarztpraxis gibt Rätsel auf und enthüllt ein pikantes Geheimnis.

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