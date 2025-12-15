Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 9: Realitätsverlust
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Ein kleines Mädchen bekommt Angst vor ihrem Kuscheltier, als dieses plötzlich mit ihr spricht. - Ein Wochenendtrip unter Freundinnen gerät ins Wanken, als plötzlich eine Fremde auftaucht. - Das Verschwinden eines Teenagers wirft nach einem Einbruch Fragen auf. Das dunkle Geheimnis einer Schülerin kommt ans Licht.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1