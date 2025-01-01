Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Rabenmutter mit gepfefferten Argumenten

SAT.1Staffel 1Folge 25
Rabenmutter mit gepfefferten Argumenten

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 25: Rabenmutter mit gepfefferten Argumenten

44 Min.Ab 12

Eine alkoholabhängige Mutter will ihr Kind, das bei Pflegeeltern aufwächst, zu sich zurückholen. Sie greift die Pflegemutter mit Pfefferspray an und verletzt diese schwer. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd auf der Straße und einem Showdown im Krankenhaus. - Ein junger Mann lässt sich auf seinem Longboard von einem Lieferwagen ziehen. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf, doch können den Skater nicht rechtzeitig stoppen. Sie finden nur eine Unfallstelle vor.

