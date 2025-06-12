Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 29: Brautnapping
45 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Ein wütender Schwiegervater entführt die Braut, weil er denkt, dass sie dem Bräutigam untreu ist. Dabei gibt es für seinen Verdacht eine denkbar einfache Erklärung. - Der Erlebnistag im Zirkus wird Charlotte zum Verhängnis: Sie verletzt sich bei einem Trapez-Kunststück und muss nun von der Feuerwehr gerettet werden. - Und: Die Auszubildende einer Mode-Boutique trägt extrem enge Skinny Jeans, um ihren Chef zu beeindrucken. Plötzlich spürt sie ihre Beine nicht mehr.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
