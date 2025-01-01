Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 35
48 Min.Ab 12

Eine alkoholabhängige Mutter will ihr Kind, das bei Pflegeeltern aufwächst, zu sich zurückholen. Sie greift die Pflegemutter mit Pfefferspray an und verletzt diese schwer. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd auf der Straße und einem Showdown im Krankenhaus. - Im Lager eines Logistikunternehmens wird ein Mann durch die Unachtsamkeit seines Kollegen unter mehreren Euro-Paletten eingeklemmt. Wenn das DELTA-Team nicht schnell handelt, muss er um die Funktion seiner Beine bangen.

