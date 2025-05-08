Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verklemmt

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 08.05.2025
Verklemmt

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 30: Verklemmt

44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Zwei Erwachsene werden in einer ungewöhnlichen Position in die Notaufnahme gebracht. Sie haben sich beim Liebesspiel in einer Therme ineinander verkeilt? - Ein verwirrter, nackter Fußgänger auf der Autobahn gibt der Polizei Rätsel auf - Und: Explosion in einer Imbissbude: Der Sohn des Inhabers wurde bei dem Unfall schwer verletz. Im Krankenhaus hagelt es Vorwürfe!

