Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 33: Süße Ohnmacht
44 Min.Ab 12
Der Rettungsdienst wird zu einem See gerufen. Eine verletzte Person treibt auf einem Boot ohne Ruder und benötigt dringend Hilfe. - Großeinsatz in einem Hotel: Die Feuerwehr findet fünf Schwerverletzte im Schwimmbadbereich. Sie haben schlimme Verätzungen erlitten. - Und: Eine Mutter bringt ihr krankes Kind in die Notaufnahme. Als sich herausstellt, dass es sich, um eine höchst ansteckende Masernerkrankung handelt, ist das Krankenhauspersonal in Aufruhr.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1