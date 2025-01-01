Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Waidmannsheil

SAT.1Staffel 2Folge 34
Waidmannsheil

WaidmannsheilJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 34: Waidmannsheil

44 Min.Ab 12

Ein Spaziergänger ist in einer Tellerfalle gefangen und schwer verletzt. - Eine Frau hat Verletzungen im Gesicht, nachdem eine E-Zigarette explodiert ist. - Bei einer Stichproben-Kontrolle auf einem Privatflughafen fällt den Zoll-Beamten ein Teenager mit Koks im Gepäck auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen