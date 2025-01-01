Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 34: Waidmannsheil
44 Min.Ab 12
Ein Spaziergänger ist in einer Tellerfalle gefangen und schwer verletzt. - Eine Frau hat Verletzungen im Gesicht, nachdem eine E-Zigarette explodiert ist. - Bei einer Stichproben-Kontrolle auf einem Privatflughafen fällt den Zoll-Beamten ein Teenager mit Koks im Gepäck auf.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1