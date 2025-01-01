Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 36: Getrennt vereint
45 Min.Ab 12
Ein Ehepaar hat einen lebensbedrohlichen Motorrollerunfall. Beide werden dabei gemeinsam von einer Eisenstange durchbohrt. - Die Autobahnpolizei sucht ein vermisstes Mädchen. Die Mutter kann den aktuellen Standort des Handys ihrer Tochter über eine App nachverfolgen. Wurde sie entführt? - Ein Mann wird stark blutend und bewusstlos vor der "Klinik am Südring" von Unbekannten abgelegt. Nachdem er wieder zu Bewusstsein gekommen ist, fehlt ihm jede Erinnerung.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1