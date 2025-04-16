Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Feuer im SM-CLub

SAT.1Staffel 2Folge 40vom 16.04.2025
Feuer im SM-CLub

Feuer im SM-CLubJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 40: Feuer im SM-CLub

44 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

In einem SM-Club bricht ein Feuer aus. Mehrere Personen werden verletzt. - Die Eltern einer 15-Jährigen hatten einen Stromunfall in der Badewanne und sind bewusstlos. - In die Notaufnahme werden ein bewusstloser Junge und eine Frau eingeliefert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen